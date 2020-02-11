اتحاد الكرة يعتمد نظام الدوري العام ويجري قرعة الممتاز

2020/02/11 | 06:16 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعةعقدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤتمراً بحضور ممثلي الاندية الـ15، لاجراء قرعة الدوري الممتاز 2020.واعتمدت لجنة المسابقات نظام الدور العام، حيث لم يجرٍ أي تغيير على نظام البطولة بالرغم من اعتراض بعض الأندية عليه ومطالباتها بتغييره.وجاءت قرعة الدور الأول على النحو التالي:الدور الاول من دوري الكرةالشرطة انتظار (استحقاق اسيوي)النجف vs الصناعات الكهربائيةالزوراء vs الطلبةالميناء vs نفط الجنوبالكهرباء vs النفطامانة بغداد vs نفط الوسطاربيل vs الحدودالقوة الجوية vs نفط ميسانوستقام مباريات الدور الأول في تمام الساعة الثالثة مساءً في جميع الملاعب.ومن المقرر ان ينطلق الدوري الممتاز في الـ16 من شهر شباط الجاري.

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