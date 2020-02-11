فوزية بن حورية - ذكرى وفاة الاديب والسياسي -محمود المسعدي

2020/02/11 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فوزية_بن_حورية ولد محمود المسعدي بمدينة تازركة بولاية نابل بالجمهورية التونسية يوم 28 جانفي سنة 1911.وهو اديب ومفكر تونسي لامع وسياسي تقدمي فذ لا يشق له غبار .له العديد من العمال المأثورة والمؤلفات الهامة والتي برزت في الحياة الفكرية التقدمية التونسية...وحتى العربية...والعالمية من أبرزها مسرحية "السُّدْ"، كتاب "حدث أبو هريرة قال" الذي اختير كتاسع أفضل 100 رواية عربية من اتحاد الكتاب العرب.لقد بدأ المسعدي ......

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