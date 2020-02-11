2020/02/11 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_السوداني قضايا فكرية (3)سلسلة التثقيف السياسي النظري(7)نوفمبر 2019المحتويات:حتى لا تتكرر انتكاسة أكتوبر.المليشيات الخطر المباشر علي الفترة الانتقالية.الصراع من أجل انجاز مهام الفترة الانتقالية.لماذا السير في الطريق الذي قاد للآزمة والثورة؟!!تقديميسرنا أن نقدم الكتاب رقم (7) من سلسلة التثقيف السياسي النظري التي يصدرها مكتب التثقيف المركزي وتعالج "ق......

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