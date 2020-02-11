سيدي اسباعي - الاستلاب الفكري والثقافي مدخل للسيطرة الاقتصادية الإمبريالية على الشعوب

2020/02/11 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سيدي_اسباعي في المنطقة العربية والمغاربية وداخل كل فضاء عمومي أو خاص لابد من أن تصطدم بمظاهر الاستلاب الفكري والثقافي المسلط عليها من قبل الإمبريالية والأنظمة الرجعية والعميلة الحاكمة، رغم أننا نشهد مواجهة شرسة من طرف القوى التقدمية الرافضة لسياسات الأنظمة اللاوطنية واللاديمقراطية، تلك القوى المدافعة عن حقوق شعوب المنطقة، والتي تتصدى لكافة مظاهر وأشكال هذا الاستلاب ما يجعلها تقاوم بمفردها في خضم صراع إ......

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