ماهر الشريف - في ذكرى العاشر من شباط

2020/02/11 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماهر_الشريف بعد أن تبيّن وصول "عملية أوسلو" إلى طريق مسدود، وغياب شروط تحقيق الاستقلال، وما انطوت عليه "صفقة ترامب- نتنياهو" من مخاطر على مستقبل الشعب الفلسطيني في وطنه، تصبح المهمة الرئيسية المطروحة أمام الوطنيين الفلسطينيين، وفي عدادهم الشيوعيون، هي العمل على توفير مقومات بقاء الفلسطينيين وصمودهم فوق الأرض الفلسطينية في مواجهة إجراءات الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي؛ فبقاء الفلسطينيين وصمودهم فوق أرضهم ......

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