2020/02/11 | 08:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، تساقط الثلوج في ظاهرة نادرة الحدوث.

وتفاجئ سكان بغداد بهطول الثلوج إثر تعرض البلاد لموجة برد شديدة.ويتعرض العراق لكتلة هوائية قطبية المنشأ، تبلغ ذروتها نهار الثلاثاء، حيث تشير توقعات الطقس إلى تمركز الكتلة فوق الأراضي العراقية مباشرة.وبحسب موقع "طقس العرب" فإن هذه الكتلة تسبب هبوطا حادا في درجات الحرارة بأغلب المناطق العراقية.

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