عبد اللطيف بن سالم - المصافحة بين الجنسين

2020/02/11 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_اللطيف_بن_سالم حول المصافحة بين الجنسينالمرأة في المجتمع الغربي – ولسنا مضطرٌين دائما إلى مقارنة أنفسنا بما يجري في الغرب – ولكن لأننا مدعوون في العالم اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التقارب بعضنا من بعض في ثقافتنا وأخلاقنا وسلوكنا الحضاري تشعرُ (المرأة الغربية ) بكثير من المهانة إذا صافحت غيرها وهي حاضرة ولم تصافحها وقد تشعر بالنقص والحقارة إذا لم تقم بذلك نحوها بل وقد تنتظر منك أكثر من ذلك تقبيل يدها إذا......

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