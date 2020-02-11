عزيزة الرامي - علاقات التبعية وآثارها على الشبيبة المغربية

2020/02/11 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عزيزة_الرامي تقوم علاقات التبعية على هيمنة دول الرأسمالية في المراكز على دول الجنوب او المحيط وفرض أنظمة سياسية عميلة غير ديمقراطية تقبل بهذه الهيمنة، أنظمة تعتمد الفساد آلية للحكم في دول المحيط، فالفساد هو نتيجة وليس سبب في تخلف دول المحيط.وبما أن الاقتصاد المغربي هو رأسمالي تبعي فإنه يخضع لهيمنة دول المركز وبالأخص للإمبريالية الفرنسية، وقد أدت علاقات التبعية هذه بالمغرب إلى عدة نتائج أبرزها كبح تطور ......

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