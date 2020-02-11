"الزائر الأبيض" يكلل مناطق عراقية ويغلق المدارس والمؤسسات

2020/02/11 | 08:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستمر المنخفض الجوي بالسيطرة على شمال ووسط العراق، وتوقعت هيئة الأنواء الجوية أن تتأثر مناطق واسعة بهذه الموجة الباردة التي من المتوقع أن تستمر لمساء اليوم الثلاثاء مع تسجيل رياح شمالية غربية.

ونشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة صور وفيديوهات تظهر الزائر الأبيض الذي غطى معظم أرجاء إقليم كردستان، ومناطق أخرى من العراق.

وبسبب الموجة الباردة وتساقط الثلوج المستمر قررت محافظتا دهوك والسليمانية، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليوم غد الثلاثاء، كما أعلنت حكومة إقليم كردستان ومحافظة نينوى تعطيل الدوام بالمصالح الحكومية.

وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل إن "يوم الثلاثاء سيكون عطلة رسمية في دوائر ومؤسسات الإقليم كافة بسبب موجة البرد وتساقط الثلوج.

وهذا ثاني يوم على التوالي تعلن فيه سلطات الإقليم تعطيل الدوام الرسمي في محافظاته الثلاثة.

كما تسببت الثلوج المتساقطة بشل حركة المواصلات في العديد من الطرق الفرعية والرئيسية التي تربط محافظات الاقليم بعضها بعضاً.

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