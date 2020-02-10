بغداد ومدن عراقية تتلحف بالثلوج

2020/02/11 | 08:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، ومدن عراقية اخرى الثلاثاء، ظاهرة نادرة، بتساقط الثلوج إثر تعرض البلاد لموجة برد شديدة.ويتعرض العراق لكتلة هوائية قطبية المنشأ، تبلغ ذروتها نهار الثلاثاء، حيث تشير توقعات الطقس إلى تمركز الكتلة فوق الأراضي العراقية مباشرة.وهذه الكتلة تسبب هبوطا حادا في درجات الحرارة بأغلب المناطق العراقية.

#الموصل ترتدي ثوبها الابيضMosul is wearing its white dress@DrAbbasKadhim @UlricShannon pic.twitter.com/EZWfv93dtP

— صقر آل زكريا (@SakerAlzakarai) February 10, 2020

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