2020/02/11 | 08:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اتشحت العاصمة بغداد بالبياض، بعد ان غطتها الثلوج في جميع مناطقها.ولم يعتد العراقيون في بغداد، على هذا الامر، حيث لم تشهد سابقا تساقط الثلوج فيها بهذه الكثافة.وتمر البلاد بموجة برد قطبية، وتأثرت اغلب مناطقها بهذه الموجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تتشح بالبياض بعد ان غطتها الثلوج) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تتشح بالبياض بعد ان غطتها الثلوج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).