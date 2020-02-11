بالصور.. صباح ثلجي في بغداد

2020/02/11 | 08:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استيقظ أهالي العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، على تساقط الثلوج في ظاهرة لم تحدث منذ نحو 12 عاماً.

وشهدت العاصمة صباح اليوم تساقطاً للثلوج بدأ خفيفاً ثم تكاثف ليغطي سطوح المنازل والسيارات، ضمن موجة برد شديد تضرب البلاد منذ نحو يومين.

يشار إلى أنه في العام 2008 شهدت العاصمة بغداد تساقطاً للثلوج.

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