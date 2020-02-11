أسعار النفط تلتقط أنفاسها بعد تراجعها الحاد تحت ضغط كورونا

2020/02/11 | 08:56 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء ،من أدنى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2018 بعد تأثرها بضعف الطلب الصيني في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وانتظار المتعاملين ليروا هل ستنضم روسيا إلى منتجين آخرين في السعي إلى مزيد من تخفيضات الانتاج.

وارتفعت أسعار خام برنت بـ 70 سنتاً أو 1.31%، لتبلغ 53.97 دولار للبرميل، وتراجعت أسعار خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط بـ 60 سنتا، أو 1.21%، لتسجل 50.17 دولار للبرميل.

ويذكر أن النفط هبط بأكثر من 25% من ذروة سجلها في 8 يناير كانون الثاني، وتراجع الخام الأمريكي عن مستوى 50 دولارا للبرميل بعد أن ألحق تفشي فيروس كورونا ضرراً بالطلب على الخام في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم وغذى مخاوف من فائض في الإمدادات العالمية.

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