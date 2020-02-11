ضبط مسافران ايرانيان بحوزتهما مواد مخدرة في زرباطية

2020/02/11 | 08:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت هيأة المنافذ الحدودية /منفذ زرباطية الحدودي/، في محافظة واسط، عن ضبط مسافران ايرانيان بحوزتهما 20غم و19غم من مادة الترياك مع كمية من حبوب الميتادون.وقال بيان للهيأة، تلقته، العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، ان “عملية الضبط تمت قبل دخولهما لصالة المسافرين، على ايدي مفرزة شعبة مكافحة المخدرات وشرطة الكمارك وكوادر المنفذ”.واضاف، […]

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