حصيلة جديدة لإصابات الجنود الأمريكيين بالضربة الإيرانية

2020/02/11 | 09:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن حصيلة جديدة لجنودها الذين أصيبوا بالقصف الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار، الشهر الماضي.وقالت الوزارة في بيان أوردته وسائل اعلام غربية، […]

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