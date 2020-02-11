هجوم انتحاري في العاصمة الأفغانية كابول

2020/02/11 | 09:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤولو أمن أن تفجيراً انتحارياً وقع في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الثلاثاء، مضيفين أن "هناك مخاوف من احتمال سقوط قتلى وجرحى".

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