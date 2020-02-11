البيشمركة وقوة عراقية تتحركان عسكريا على مواقع لداعش قرب خانقين

2020/02/11 | 09:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفذت قوات مشتركة من البيشمركة والآسايش والجيش الاتحادي، عملية امنية واسعة في قرى تابعة لناحية جلولاء في قضاء خانقين.العملية تستهدف مواقع لتنظيم داعش، بالتزامن مع عمليات مشابهة اطلقتها البيشمركة.ونفذت قوات البيشمركة امس الاول الاثنين عملية امنية على مواقع لتنظيم داعش قرب قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.وشهدت هذه المنطقة مؤخرا نشاطا ملحوظا لعناصر التنظيم المتشدد المتمثل بعمليات خطف المدنيين.وشهدت منطقة داودة وبعد احداث 16 اكتوبر من عام 2017 فراغا امنيا، وباتت بؤرة لمجاميع داعش المسلحة لعدم تواجد قوات رسمية فيها.

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