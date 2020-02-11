بينهم امرأة … اعتقال عصابة مختصة بالابتزاز في البصرة

2020/02/11 | 09:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اعلن مصدر امني في محافظة البصرة، عن القاء القبض على عصابة مختصة بالابتزاز الالكتروني.وقال المصدر لـ “العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، ان “عملية القاء القبض تمت في قضاء الزبير غرب البصرة، مشيرا الى ان امرأة من ضمن افراد العصابة”.واوضح، ان “عملية القاء القبض تمت من قبل قوة امنية من مكتب […]

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