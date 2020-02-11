2020/02/11 | 09:09 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب “شين فين” المناصر لفلسطين يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات الإيرلندية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 09:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب “شين فين” المناصر لفلسطين يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات الإيرلندية) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب “شين فين” المناصر لفلسطين يحقق فوزا تاريخيا في الانتخابات الإيرلندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).