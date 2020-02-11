2020/02/11 | 09:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور … القوة الجوية السورية ومدفعيتها تبيد رتل عسكري تركي

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