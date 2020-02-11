الجزائري يباشر مهامه كمحافظ لبغداد

2020/02/11 | 09:12 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظة بغداد فلاح الجزائري، اليوم الاثنين ، مباشرة مهامه كمحافظ لبغداد بعد إعادته من قبل القضاء الاداري وإبطال قرار مجلس المحافظة المنحل الذي صوت على استقالته .وقال الجزائري […]

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