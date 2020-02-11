حقوق الإنسان توثق إصابة منتسبين اثنين باستخدام ’’المولوتوف’’ في ساحة الوثبة

2020/02/11 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أبدت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء (11 شباط 2020)، قلقها البالغ وأسفها الشديد لقيام عدد من المتظاهرين باستخدام القوة ضد القوات الامنية في ساحة الوثبة ببغداد.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الانسان تواصل مراقبتها لساحات التظاهر في بغداد وباقي المحافظات".

وأضافت: "وثقنا حصول عدد من حالات العنف والاعتداء على القوات الامنية من بعض المتظاهرين غير السلميين باستخدام القنابل الحارقة ( المولتوف) وكذلك استخدام الاسلحة النارية والقنابل اليدوية تجاه القوات الامنية يومي (9 و10 شباط ) في ساحة الوثبة في محافظة بغداد مما تسبب باصابة منتسبين عدد (2) منهم باصابات مختلفة مما يعد انتهاك صارخًا لحقوق الانسان وتجاوزا لحدود التظاهر السلمي".

وطالبت المفوضية "القوات الامنية والمتظاهرين الى المزيد من التعاون والتنسيق وفرز المسيئين الذين يحاولون حرف التظاهرات عن سلميتها و البقاء في الاماكن المحددة للتظاهر ومنع الاحتكاك مع القوات الامنية ومنع التجاوز على المحال والمباني التجارية في المنطقة".

ودعا بيان "المتظاهرين السلميين بالتعاون مع القوات الامنية للحماية الممتلكات العامة والخاصة والتأكيد على القوات الامنية بالحفاظ على حياة المتظاهرين وحماية ساحة التظاهر والاعتصام السلمي".

بغداد اليوم - بغداد

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد يحيى رسول، الاثنين (10 شباط 2020)، موقف الوزارة من الاحداث الاخيرة التي شهدتها ساحات التظاهر وفسر بيان الوزارة الاخير بخصوصها قبل أيام.

وقال رسول في حديث لـ (بغداد اليوم)،

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف سائرون، رعد المكصوصي، اليوم الإثنين، أن المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، يعمل على أختيار كابينته الوزارية بنفسه دون إشراك الكتل السياسية أو إطلاعهم على معلومات بشأنها.

وقال رعد المكصوصي، في

بغداد اليوم - متابعة

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