شاهد: كربلاء المقدسة تشهد ظاهرة هي الاولى منذ عشرات السنين

2020/02/11 | 09:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مناطق متفرقة من محافظة كربلاء المقدسة تساقط للثلوج، في ظاهرة قد تكون الاولى منذ عشرات السنين....

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