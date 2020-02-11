بالصورة... ميمي مازال في الدوحة بانتظار الفيزا

2020/02/11 | 09:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نشر لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم مهند علي المعروف بـ"ميمي"، اليوم الثلاثاء، صورته مع نجم المنتخب الوطني بشار رسن، خلال لقاءهما في الدوحة .

وبينت الصورة، ان ميمي لم يسافر لغاية هذه اللحظة إلى البرتغال للالتحاق بفريقه الجديد بسبب الفيزا.

وينتظر ميمي إصدار سمة الدخول إلى البرتغال من اجل المغادرة والالتحاق بناديه الجديد.

والتقى ميمي مع بشار الذي تنتظره مباراة مع ناديه بيرسبولس الايراني ضد السد القطري.

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