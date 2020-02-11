الزوراء يهزم العدالة ودياً بهدفين

2020/02/11 | 09:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تغلب نادي الزوراء بكرة القدم على نادي العدالة في المباراة التي اقيمت بينهما تحضيراً لانطلاق الدوري الكروي الممتاز.

والتقى فريق الزوراء فريق العدالة احد فرق الدرجة الاولى وانتهت المباراة بفوز الزوراء بهدفين دون مقابل سجلهما عبدالله عبد الامير واحمد نصير.

وسيلعب الفريق مباراته الودية الاخيرة يوم غد الاربعاء امام نادي النفط على ملعب النفط قبل مواجهة الطلبة في افتتاح الدوري الكروي في السادس عشر من هذا الشهر.

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