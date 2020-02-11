2020/02/11 | 09:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، قبوله قطعة الارض من الدار الذي تم هدمها في منح قروض 50 مليون دينار للبناء.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، إن "الأخير وافق على قبول قطعة ارض من دار المواطن الذي تم هدمه مع بقاء جنس العقار ( دار سكن) في منح قرض 50 مليون دينار للبناء".وأشار إلى، أن "المصرف اشترط ان تكون قطعة الارض السكنية باسم المواطن صاحب القرض وان تكون على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: قبول قطعة الارض من الدار الذي تم هدمها لمنح قروض 50 مليون للبناء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: قبول قطعة الارض من الدار الذي تم هدمها لمنح قروض 50 مليون للبناء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).