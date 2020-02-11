نائب يدعو علاوي الى تقديم مرشحين مستقلين غير مفروضين من الاحزاب

2020/02/11 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الى تقديم مرشحين لكابينته الوزارية يكونون مستقلين وغير مفروضين من الكتل السياسية.ووصف خلال بيان، تلقته العهد نيوز، اليوم الثلاثاء، بعض القوى السياسية التي تفرض مرشحيها على رئيس الوزراء المكلف تحت ذريعة الاستحقاق الانتخابي هو ابتزاز سياسي.وقال، […]

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