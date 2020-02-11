مصرف الرافدين: قبول قطعة الارض من الدار الذي تم هدمها لمنح قروض 50 مليون

2020/02/11 | 09:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن قبوله قطعة الارض من الدار الذي تم هدمها في منح قروض 50 مليون دينار للبناء .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان وتلقته وكالة صدى ان “الأخير وافق على قبول قطعة ارض من دار المواطن الذي تم هدمها مع بقاء جنس العقار ( دار سكن) في منح قرض 50 مليون

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