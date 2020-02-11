نائب : ضوء سياسي أخضر لرئيس الوزراء المكلف

2020/02/11 | 09:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(د ب ا)- أكدت قوى سياسية عدة في العراق منح رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي “ضوءا أخضر” يكفل له حرية اختيار وزرائه باستقلالية وبدون ضغوط حزبية.ويقول النائب في […]

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