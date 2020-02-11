شاهد.. بغداد تصحو على الثلج لأول مرة منذ عقود

2020/02/11 | 09:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد صحى سكان العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، على مشهد لم تألفه أغلب الأجيال العراقية منذ سنوات، ووجدوا مدينتهم مغطاة باللون الأبيض بسبب تساقط الثلوج.وهذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها الثلج بالعاصمة العراقية بغداد بعد سنوات طويلة، يُقال إنها منذ أربعين عاما لم يسقط الثلج فيها بهذه الكثافة.وتسبب تساقط الثلوج […]

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