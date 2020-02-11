2020/02/11 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، امس الاثنين، عن اعتقال مسؤول الدفاع الجوي لـ”داعش” في الموصل.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى، انه “بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ بقيادة عمليات نينوى، بمطاردة أحد الإرهابيين المهمين بعد مراقبة تحركاته ومحاولته الفرار والتمكن من محاصرته والقاء القبض

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال مسؤول الدفاع الجوي لـ”داعش” في الموصل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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