إيران تستأنف إرسال زوارها إلى العتبات الدينية في العراق

2020/02/11 | 09:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، اليوم الثلاثاء، عن استئناف إرسال الزوار الإيرانيين لزيارة العتبات الدينية في العراق برا، بدءا من يوم السبت المقبل.وقال رشيديان بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، “اعتبارا من السبت المقبل 15 من شباط الجاري، ستبدأ عمليات إرسال أول قافلة للزوار […]

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