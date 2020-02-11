ما حقيقة لقاء المالكي بالصدر في ايران؟

2020/02/11 | 09:55 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي، الثلاثاء حقيقة اجتماع زعيم التيار مقتدى الصدر، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في ايران في اطل جهود لعقد مصالجة بينهما.وقال […]

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