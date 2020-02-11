الصين تتعمق في دراسة فيروس كورونا: فترة حضانته قد تستمر 24 يوما

2020/02/11 | 09:58 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت دراسة صينية حديثة أن فترة حضانة فيروس “كورونا” الجديد قد تستمر إلى 24 يوما، خلافا لما كان شائعا أن فترة حضانته لا تزيد عن 14 يوما.واستندت الدراسة التي أجراها فريق طبي برئاسة العالم الصيني، كونغ نانشان، إلى فحص السجلات الطبية لـ1099 مصابا بالفيروس.وتوصلت الدراسة إلى أن 13% من المصابين […]

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