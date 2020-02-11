داماك العقارية الإماراتية تتحول للخسارة وتتكبد نحو 37 مليون درهم خسائر صافية في 2019

2020/02/11 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

تحولت شركة "داماك العقارية" الإماراتية إلى الخسارة خلال العام الماضي 2019، حيث تكبدت خسائر صافية بنحو 37 مليون درهم في 2019، مقارنةً مع أرباح بـ 1.1 مليار درهم في 2018 .

كما انخفضت إيردات الشركة خلال العام الماضي بنحو 20% لتصل إلى 4.4 مليار درهم.

وأوضحت الشركة أنها سلمت 4700 وحدة خلال 2019، حيث بلغت قيمة المبيعات المحجوزة لدى الشركة 3.1 مليار درهم.

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