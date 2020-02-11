الرافدين: شمول قطعة الارض من الدار الذي تم هدمها بقرض الـ50 مليون

2020/02/11 | 10:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، قبوله قطعة الارض من الدار الذي تم هدمها في منح قروض 50 مليون دينار للبناء.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الأخير وافق على قبول قطعة ارض من دار المواطن الذي تم هدمها مع بقاء جنس العقار (دار سكن) في منح قرض 50 مليون دينار للبناء".

واضاف ان "المصرف اشترط ان تكون قطعة الارض السكنية باسم المواطن صاحب القرض وان تكون على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف".

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