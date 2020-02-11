الطقس.. استمرار هطول الثلوج والأمطار في هذه المناطق من البلاد

2020/02/11 | 10:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق رجح المتنبئ الجوي، صادق عطية، استمرار البرد الشديد وهطول الثلج في بعض مناطق البلاد.وقال صادق عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه اليوم الثلاثاء، “الأجواء غائمة جزئيا في اماكن عديدة كما يظهر في صورة القمر الصناعي صباح الثلاثاء وتنتهي قبل ظهر اليوم فرص الامطار والثلوج في اغلب المدن لكن […]

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