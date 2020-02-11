الصناعة تطـرح سيـارات گريـت وول الصينيـة الـى السـوق قريبـاً

2020/02/11 | 10:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت الشركة العامة لصناعة السيارات والمعدات إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الثلاثاء، عن مباشرتها بتجميع سيارات گريت وول الصينية.وقال مدير عام الشركة مظهر صادق سبع التميمي في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الكوادر الهندسية والفنية في الشركة شرعت بتجميع الوجبة الأولى من سيارات گريت وول الصينية وسيتم طرحها […]

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