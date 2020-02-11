2020/02/11 | 10:02 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظة بغداد فلاح الجزائري، عن مباشرة مهامه كمحافظ لبغداد بعد إعادته من قبل القضاء الاداري وإبطال قرار مجلس المحافظة المنحل الذي صوت على استقالته .وقال الجزائري في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع ) واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “من الناحية القانونية باشرنا في العمل كمحافظ لبغداد، وفقا لقرار المحكمة الادارية الذي يعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فلاح الجزائري يعلن المباشرة بمهامه كمحافظ لبغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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