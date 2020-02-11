محافظ الانبار يسلم التصاميم الاساسية لمدينة الحبانية الجديدة لشركة تراك الكورية بعد تصديقها

2020/02/11 | 10:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / نهاد الحدبثي سلم محافظ الانبار الدكتور علي فرحان الدليمي التصاميم الاساسية لمدينة الحبانية الجديدة لمدير شركة تراك الكورية السيد ( تشونغ موون ) والوفد المرافق له بعد تصديقها […]

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