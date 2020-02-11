2020/02/11 | 10:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية بيئة المثنى، امس الاثنين، عن منح 23 موافقة بيئية لمشاريع صناعية وزراعية في المحافظة.وقال مدير بيئة المحافظة يوسف سوادي في تصريح لوكالة /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “المديرية منحت 13 موافقة بيئية لأنشطة ومشاريع مختلفة بعد اجراء الكشوفات الميدانية عليها والتأكد من إلتزامها بالضوابط والتعليمات البيئية المعمول بها”.واشا سوادي الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المثنى تمنح 13 موافقة بيئية لمشاريع صناعية وزراعية بالمحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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