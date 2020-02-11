وزارة الشباب تبحث سبل النهوض بالواقع الرياضي في الديوانية

2020/02/11 | 10:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلع وفد إداري ورياضي من ملاك وزارة الشباب والرياضة يترأسه مستشار الوزير "إياد صباح" على مراحل تنفيذ مشروع مدينة السنبلة الرياضية سعة 30000 ألف متفرج في محافظة الديوانية، فضلاً عن عدد من الملاعب لباقي الألعاب الرياضية والمراكز الشبابية.

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