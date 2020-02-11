مسيرات حاشدة في ايران بذكرى الثورة

2020/02/11 | 10:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت مسيرات، صباح اليوم الثلاثاء، في العاصمة الإيرانية طهران، ومن المتوقع أيضا أن تخرج مسيرات مماثلة في مختلف مدن البلاد، للاحتفال بالذكرى الـ41 للثورة الإيرانية (1979).وفي طهران تم تحديد الشوارع الرئيسية التي تنطلق منها المسيرات التي تنتهي الى ساحة "آزادي" (الحرية) غرب طهران حيث سيكون التجمع هنالك ومن المقرر ان يلقي الرئيس حسن روحاني كلمة في الحشود الجماهيرية.وحمل المحتفون اعلام ايران وصور الجنرال قاسم سليماني الذي يصادف اليوم ايضا اليوم الاربعين بعد مقتله بقصف امريكي في العراق.

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