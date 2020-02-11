المفوضية تسجل اعتداءات على القوات الأمنية بالقنابل والمولتوف والأسلحة النارية

2020/02/11 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل اعتداءات من قبل المتظاهرين على القوات الأمنية باستخدام الاسلحة النارية والقنابل اليدوي والقنابل الحارقة ( المولتوف).وقالت المفوضية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنها “وثقت حصول عدد من حالات العنف و الاعتداء على القوات الامنية من بعض المتظاهرين الغير سلميين باستخدام […]

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