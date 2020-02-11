بالأرقام.. التجارة الإلكترونية تزدهر في السعودية

2020/02/11 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف وزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد القصبي، وجود 45 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية في المملكة.ولفت القصبي إلى أن التجارة الإلكترونية في المملكة نمت مؤخرا بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن هذه السوق تُرفد بأكثر من 80 مليار ريال في مجالي الخدمات والمنتجات، و45 ألف متجر ومنصة للتجارة الإلكترونية.وأوضح وزير التجارة […]

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