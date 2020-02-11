تفسير سورة الأنفال

2020/02/11 | 10:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ المقدمة والجزء الأول ] مير عقراوي / كاتب بالشؤون الإسلامية والكردستانية مقدمة لابُد منها : كانت ومازالت الدول الجارة للكرد وكردستان تستخدم الدين في شتى محاورها ومقاصدها ومنافعها ؛ […]

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