2020/02/11 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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ظريف: الأيام الأربعون بعد اغتيال سليماني أثبتت أن العمل الإرهابي الأمريكي مدان من شعوب المنطقة

يتبع.



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