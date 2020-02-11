مصادمات في تظاهرة أمام البرلمان اللبناني قبل منح الثقة لحكومة دياب

2020/02/11 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

خرج المواطنون اللبنانيون، الثلاثاء (11 شباط 2020)، في تظاهرات حاشدة أمام البرلمان اللبناني، وسط ا...





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