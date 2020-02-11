الأعرجي: رئيس الوزراء المكلف اختار 10 من فريقه الوزاري.. ولهذا السبب لن يعرضهم للتصويت الآن

2020/02/11 | 10:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

كشف بهاء الاعرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، الثلاثاء (11 شباط 2020)، عن اختيار رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة محمد توفيق علاوي، 10 من وزراء حكومته، مشيراً الى أن "غالبيتهم بعيدون عن الواقع السياسي".

وقال الاعرجي في تصريح صحفي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي اختار في حدود عشرة وزراء من أعضاء كابينته الحكومية المرتقبة، وفي طريقه لإكمال الوزارات المتبقية"، مضيفاً أن "غالبية الأسماء الجديدة بعيدة عن الواقع السياسي رغم ان قسماً منهم قد يكونوا مشتركين في العملية السياسية".

وشكك الاعرجي بـ "إمكانية وصول محمد علاوي إلى مرحلة عرض كابينته الحكومية على مجلس النواب لمنحها الثقة في ظل التقاطعات والخلافات والاعتراضات التي تبديها غالبية الكتل السياسية على عملية اختيار الوزراء"، لافتاً إلى أن "استمرار هذه المشاكل والتحديات سوف يؤثر على إكمال الكابينة الوزارية".

وأضاف، أن "القوى السنية والكردية لا تقبل منح رئيس مجلس الوزراء المكلف حرية اختيار وزرائه بمفرده"، مبيناً، أن "هذه الكتل تصر على انها تريد الدفع بعدد من المرشحين لوزاراتها وترك حق الاختيار لرئيس الحكومة المكلف".

وتوقع أنه "في الأيام المقبلة سيكون هناك خلل كبير في إتمام تشكيل الحكومة بسبب فرض إرادة بعض الكتل السياسية على رئيس الحكومة المكلف"، مشيراً الى أن "علاوي أوصل رسالة للكتل المصرة على المحاصصة مفادها انه سيسحب تكليفه".

وكان النائب عن تحالف سائرون، رعد المكصوصي، قد أكد، الإثنين (10 شباط 2020)، أن المكلف بتشكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، يعمل على اختيار كابينته الوزارية بنفسه دون إشراك الكتل السياسية أو اطلاعهم على معلومات بشأنها.

وقال رعد المكصوصي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محمد توفيق علاوي أكد لنا أنه سيختار وزراءه بنفسه دون تدخل القوى السياسية، فيما أكد اتفاقه مع كل الكتل السياسية من مختلف المكونات على هذا الأمر ورفضه لأي تدخل".

وأضاف المكصوصي: "لا يمكننا معرفة أي وزارة حسم امرها رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة"، مبيناً أن "علاوي يعمل على حكومته دون اطلاع الكتل السياسية على ذلك، ولهذا لا نملك اي معلومات عن الوزراء الجدد لأنه بيد علاوي حصراً".

قبل ذلك، كشف رئيس كتلة بيارق الخير، عضو مجلس النواب، محمد الخالدي، موعد الاعلان عن الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال الخالدي لـ(بغداد اليوم)، إن "بداية الاسبوع المقبل قد تشهد الاعلان عن تشكيل الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء المكلف"، مبينا أن "الحكومة الجديدة ستكون خالية من أي مرشح حزبي لتولي المناصب الوزارية".

واضاف أن "هنالك بعض الجهات المفلسة ما تزال تقوم بتحريك بعض المتظاهرين من اجل الاستمرار في عملية رفض محمد علاوي، وتأجيج الشارع"، لافتا الى أن "عملية تشكيل حكومة علاوي ماضية في طريقها".

واردف أن "كابينة علاوي الوزارية حُسم امرها، ولم تتضمن أي مرشحين للكتل على الاطلاق"، مشيرا إلى أن "الحكومة الجديدة لم تشهد أي تدوير باسماء الوزراء في الحكومة السابقة وما قبلها من حكومات".

المصدر: المدى + بغداد اليوم

ظريف: الأيام الأربعون بعد اغتيال سليماني أثبتت أن العمل الإرهابي الأمريكي مدان من شعوب المنطقة

يتبع.



.



.

بغداد اليوم- بغداد

وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، الثلاثاء (11 شباط 2020)، بعض القوى السياسية التي تفرض مرشحيها على رئيس الوزراء المكلف تحت ذريعة الاستحقاق الانتخابي هو "ابتزاز سياسي" لايمكن القبول به نهائيا.

وقال ال

بغداد اليوم- متابعة

اعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اصابة 109 جندي أمريكي، في احدث احصائية، نتيجة الهجوم الصاروخي، الذي شنه الحرس الثوري على قاعدة "عين الاسد" في العراق الشهر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان &q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأعرجي: رئيس الوزراء المكلف اختار 10 من فريقه الوزاري.. ولهذا السبب لن يعرضهم للتصويت الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الأعرجي: رئيس الوزراء المكلف اختار 10 من فريقه الوزاري.. ولهذا السبب لن يعرضهم للتصويت الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).