شاهد: ثلوج في بغداد لأول مرة منذ عقود!

2020/02/11 | 10:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت العديد من المناطق والمحافظات فى العراق، لموجة شديدة البرودة وتساقط الثلوج، فى حدث نادر لم تشهده البلاد منذ نحو 12 عاما، حيث سقط الثلوج فى مناطق...

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